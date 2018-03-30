مطار الملك عبدالعزيز الدولي يوجه بالتواصل مع شركات الطيران

علي القحطاني(صدى):

وجه مطار الملك عبدالعزيز الدولي، المسافرين بالتواصل مع شركات الطيران قبل الحضور للمطار، وذلك بسبب تأخر اقلاع بعض الرحلات المحلية والدولية نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وأعلن المطار عبر حسابة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” المسافرين الكرام نظرا لظروف الطقس في بعض المطارات المحلية والدولية فقد تأخر اقلاع بعض الرحلات المحلية والدولية، ننصح بالتواصل مع شركات الطيران قبل الحضور للمطار ” .

وكانت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أشارت في تقريرها عن حالة الطقس صباح اليوم، عن تأثّر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المُثارة على عدد من مناطق المملكة.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني، قد دعت إلى لزوم أخذ الحيطة والحذر، بعد تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد والبيئة، نتيجة تعرّض بعض أنحء المملكة، إلى رياح نشطه تسببت في تدني الرؤية، وحدوث أتربة مثيرة للغبار.