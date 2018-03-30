التايب يؤكد إقامة مباراة اعتزاله

ماجد محمد(صدى):

أكد نجم الكرة الليبية السابق، طارق التايب، ولاعب الهلال السعودي السابق، عن عزمه إقامة مباراة اعتزاله.

وقال طارق التايب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، على تأكيد إقامة المباراة دون تحديد موعد محدد، في انتظار معرفة جدول الهلال محليا وآسيويا.

يذكر أن طارق التايب بدأ مسيرته الكروية مع أهلي طرابلس الليبي، ليخوض تجربة احترافية قصيرة في أوروبا مع فريق بيرامار البرتغالي، ثم غازيجنتب التركي.