دراسة: ” في هذا السن يخون الرجال عادة “

أماني الغامدي(صدى):

من المعروف أن الخيانة أمر نسبيّ وليست سمة يتحلّى فيها جميع الرجال، لكن اشارت إحدى الدراسات التي أجراها خبراء من جامعة نيوهامبشير أن الرجال معرضون أكثر بـ7% من النساء للخيانة ويعود ذلك الى متطلبات كلا الجنسين الأساسية في الزواج.

وبعيدًا من الاسباب التي تدفع كل منهما الى خيانة شريكه، تبيّن أنّ الرجال بشكل عام يخونون زوجاتهم في عمر الـ 55 عامًا تقريبًا، ويعاز ذلك بحسب ما أشار اليه الخبراء الى أنّ الرجال ومع تقدمهم في السنّ يبحثون عن العلاقات العابرة التي تذكّرهم بعمر الشباب والنشاط ويبحثون عن عنصر جديد في حياتهم العاطفية والجنسية وغالبًا ما يختارون المرأة الأصغر منهم سنًا.