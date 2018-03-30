بالصور.. صديق يشوه وجه حبيبته ويضربها أمام ابنتهما

اميرة خالد(صدى):

اقتحم ” كريستين هانراتي ” ، البالغ من العمر 30 عاماً، منزل صديقته السابقة ” بيثاني هارلينغ ” وهجم عليها بوحشية قبل أن يتم إنقاذها من قبل الجيران بعد مطاردته إياها إلى الشارع.

ونقلت “هارلينغ ” إلى المستشفى بسبب الجروح التي أحدثها لها مهاجمها في العينين، والأنف وكسور في الرأس، والرضوض البالغة في الصدر، بعد أن كان وجه لها عدة ضربات كادت تقضي عليها.

وكان ” هارنراتي ” ، مدير شركة للمواد الغذائية، على علاقة مع ” هارلنغ ” لمدة أربع سنوات، لكنهما انفصلا قبل رأس السنة في العام الماضي، وانتقلا من منزلهما في سميثيلز بمانشستر الكبرى.

وكشفت تحريات الشرطة أن ” هانراتي ” دخل الشقة بمفتاحه، ليتسلل إلى غرفة النوم حيث كانت تنام الأم مع طفلتها الصغيرة، وأمسك هاتفها قائلا: ” إذا كنتي على علاقة بشخص آخر سأقتلك ” ، وعندما رفضت إعطاءه كود فتح الهاتف، قام بلكمها عدة لكمات وهي بجوار طفلتها، حتى فتحت الهاتف، فقام بإرسال رسائل تهديد صوتية لعدد من أصدقائها يحذرهم من الاقتراب منها، وعلى الفور هربت الفتاة إلى الطابق الأسفل وهي تعلم أنه لم يتسبب في إيذاء الطفلة، ولكن ” هانراتي ” لحق بها وسدد لها اللكمات في صدرها حتى أنقذها الجيران من بين يديه.

وخضعت ” هارلنغ ” لغرز في العينين وعلاج لأنفها المصاب، ومحجر العين المكسور بسبب اللكمات، وبعد إلقاء القبض عليه أخبر ” هانراتي ” الشرطة بأنه كان تحت تأثير المخدرات والكحول، حيث حكم عليه بالسجن لمدة 16 شهراً.