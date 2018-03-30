بالصور.. شابة تحول وجهها إلى لوحات مدهشة

اميرة خالد(صدى):

تمكنت شابة شغوفة بالمكياج من صنع لوحات مدهشة ومثيرة للإعجاب على وجهها، وذلك باستخدام الطلاء والمكياج معتمدة على الخداع البصري، حيث جعلت وجهها يبدو مشوهًا أو منفصلاً عن رأسها.

واعتادت “ مونيكا فالشيك ” ، البالغة من العمر 22 عامًا من ليتوانيا، على نشر العديد من الصور التي لها علاقة بالمكياج والصور على حسابها بـ “ إنستقرام ” ، وهو ما جعلها تحقق شهرة ونجاحا.

ودفعتها تلك الشهرة على نشر صور ومقاطع فيديو تعتمد على استخدام المكياج في رسم لوحات على جسدها ووجهها بطريقة تقوم على الخداع البصري, ومن خلال تأثيرات دموية خاصة والطلاء الأحمر، تجعل “ فالشيك ” وجهها وجسدها يبدوان مشوهين، بالإضافة لاستخدامها ألوان عديدة في لوحاتها المدهشة.

وتقول “ فالشيك ” إنها تستلهم لوحاتها من كل مكان ابتداء من حياتها اليومية وما تراه في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفة أنها تنوي الاستعانة بفريق مختص لمساعدتها في إنشاء قناة على “ يوتيوب ” كي تنشر دروسها الخاصة بالمكياج.