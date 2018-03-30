حالة الطقس المتوقعة ليوم السبت

علي القحطاني (صدى):

توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة ، أن هناك فرصة لتكون سحب رعدية ممطرة ، تسبقها رياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان ، وعسير ، والباحة ، ومكة المكرمة ، والمدينة المنورة .

وأشارت هيئة الأرصاد ، إلى أن هذه الحالة الجوية تمتد خلال فترة المساء والليل إلى منطقتي القصيم وحائل والأجزاء الغربية من الرياض .

وأوضحت أن تأثير نشاط الرياح السطحية يستمر ، لتثير الأتربة والغبار وتؤدي للحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية ، لتمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة نجران .