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بالفيديو.. رد فعل أمير مكة أمام حافلة تحمل صور الشهداء

بالفيديو.. رد فعل أمير مكة أمام حافلة تحمل صور الشهداء
نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو نشرته إمارة مكة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، لمستشار خادم الحرمين الشريفين امير منطقة مكة المكرمة ، سمو الأمير خالد الفيصل ، أثناء وقوفه عند مرور مركبة تحمل صور لشهداء الواجب .

وكانت المركبة تمر ، أثناء مشاركات قافلة ملتقى مكة في دورته الثانية ، تحت شعار ” كيف نكون قدوة ” ، والذي يستمر لمدة 3 أيام على الواجهة البحرية الجديدة بجدة .


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