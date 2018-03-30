بالفيديو.. رد فعل أمير مكة أمام حافلة تحمل صور الشهداء
أظهر مقطع فيديو نشرته إمارة مكة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، لمستشار خادم الحرمين الشريفين امير منطقة مكة المكرمة ، سمو الأمير خالد الفيصل ، أثناء وقوفه عند مرور مركبة تحمل صور لشهداء الواجب .
وكانت المركبة تمر ، أثناء مشاركات قافلة ملتقى مكة في دورته الثانية ، تحت شعار ” كيف نكون قدوة ” ، والذي يستمر لمدة 3 أيام على الواجهة البحرية الجديدة بجدة .
#شاهد 🎥#أمير_مكة #خالد_الفيصل
يقف عند مرور مركبة تحمل صور #شهداء_الواجب
ضمن مشاركات #قافله_ملتقى_مكه
في دورته الثانية تحت شعار #كيف_نكون_قدوه pic.twitter.com/Cu7kU6q74m
— إمارة منطقة مكة (@makkahregion) ٣٠ مارس، ٢٠١٨
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