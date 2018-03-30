بالفيديو.. رد فعل أمير مكة أمام حافلة تحمل صور الشهداء

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو نشرته إمارة مكة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، لمستشار خادم الحرمين الشريفين امير منطقة مكة المكرمة ، سمو الأمير خالد الفيصل ، أثناء وقوفه عند مرور مركبة تحمل صور لشهداء الواجب .

وكانت المركبة تمر ، أثناء مشاركات قافلة ملتقى مكة في دورته الثانية ، تحت شعار ” كيف نكون قدوة ” ، والذي يستمر لمدة 3 أيام على الواجهة البحرية الجديدة بجدة .