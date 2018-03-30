” آل الشيخ ” يهنئ الفائزان في بطولة العالم للراليات الصحراوية

نواف السالم(صدى):

هنأ رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية، تركي آل الشيخ، المتسابق خالد الفريحي، لفوزه بالمركز الأول في بطولة العالم للراليات الصحراوية من فئة T1 للسائقين الخليجيين .

وحرص ” آل الشيخ” على توجيه التهنئة لمتسابق تصدر الترتيب العام لفئة أخرى، حيث قالت الصفحة الرسمية للأولمبية السعودية على ” تويتر ” : معالي الرئيس يهنئ السعودي خالد الفريحي بحلوله أولاً ببطولة العالم للراليات الصحراوية لفئة T1 للسائقين الخليجيين في أبوظبي، والسادس على المستوى العام .

وتابع ” كما هنأ زميله أحمد الشقاوي تصدره الترتيب العام لفئة T2متغلباً على القطري في نفس الفئة،ويوجه بتقديم مكافآت لهما تقديراً لهذه النتائج ” .