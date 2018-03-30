” آل الشيخ ” يهنئ الفائزان في بطولة العالم للراليات الصحراوية
هنأ رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية، تركي آل الشيخ، المتسابق خالد الفريحي، لفوزه بالمركز الأول في بطولة العالم للراليات الصحراوية من فئة T1 للسائقين الخليجيين .
وحرص ” آل الشيخ” على توجيه التهنئة لمتسابق تصدر الترتيب العام لفئة أخرى، حيث قالت الصفحة الرسمية للأولمبية السعودية على ” تويتر ” : معالي الرئيس يهنئ السعودي خالد الفريحي بحلوله أولاً ببطولة العالم للراليات الصحراوية لفئة T1 للسائقين الخليجيين في أبوظبي، والسادس على المستوى العام .
وتابع ” كما هنأ زميله أحمد الشقاوي تصدره الترتيب العام لفئة T2متغلباً على القطري في نفس الفئة،ويوجه بتقديم مكافآت لهما تقديراً لهذه النتائج ” .
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