بالفيديو.. محامية فرح الهادي تخرج عن صمتها وتتحدث عن القضية بين فرح وخلود

أماني الغامدي(صدى):

خرجت المحامية مريم البحر عن صمتها وتحدثت في مقطع فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عن حقيقة وجود قضية بين موكلتها الفنانة فرح الهادي وزوجها الفنان عقيل الرئيسي ، وبين الدكتورة خلود التي هي موكلتها ايضا .

وقالت مريم في الفيديو ” مساء الخير عليكم ياجماعة الخير .. ايوا أنا محامية عقيل وفرح ومحامية الدكتورة خلود ايضاً .. ياناس أنتم لا تعرفون شو سبب وجودي مع عقيل وفرح بالمحكمة وعن اي قضية نشتغل ” .

وتابعت مريم ” أنتم قاعدين تكبرون في المسائل وايد فلو تهدون وتتركونا نحل أي مشاكل بين أي طرفين بمنطقية كل شئ راح ينحل ” .

واستطردت قائلة ” نحنا بعون الله راح نصفي النفوس .. وكل المشاكل والخلافات ياللي بعقولكم مالها وجود غير بس معقولكم هدوا الأمور ” .