بالصور.. عراقيون يستحضرون ذكريات الجيل الجميل

بغداد(صدى):

أحيى مجموعة من العراقيون ، ذكريات بلدهم الجميلة ، والتي تؤكد تماسك الدولة وقوتها قبل أن تسقط في فخ التشتت والصراعات والحروب ، وصولًا إلى الاحتلال الأمريكي وسيطرة النفوذ الإيراني في الداخل .

ونشر مغردون عراقيون ، صورًا قديمة تعيد إلى الذاكرة الأيام التي كانت العراق دولة حافلة بالتقدم والإنجازات على كافة المستويات وفي مختلف المجالات .

وتداولوا صورًا لمجموعة من النساء العراقيات ، قبل حوالي نصف قرن ، لتوضح لنا كم أن بلاد الرافدين كانت دولة أدب وحضارة ولديها اهتمام كبير بالثقافة قبل تكون الأحزاب بداخلها ، والتي نشرت اللصوص ودست الطائفية بين شعبها .