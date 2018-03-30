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بالصور.. عراقيون يستحضرون ذكريات الجيل الجميل

بالصور.. عراقيون يستحضرون ذكريات الجيل الجميل
بغداد(صدى):

أحيى مجموعة من العراقيون ، ذكريات بلدهم الجميلة ، والتي تؤكد تماسك الدولة وقوتها قبل أن تسقط في فخ التشتت والصراعات والحروب ، وصولًا إلى الاحتلال الأمريكي وسيطرة النفوذ الإيراني في الداخل .

ونشر مغردون عراقيون ، صورًا قديمة تعيد إلى الذاكرة الأيام التي كانت العراق دولة حافلة بالتقدم والإنجازات على كافة المستويات وفي مختلف المجالات .

وتداولوا صورًا لمجموعة من النساء العراقيات ، قبل حوالي نصف قرن ، لتوضح لنا كم أن بلاد الرافدين كانت دولة أدب وحضارة ولديها اهتمام كبير بالثقافة قبل تكون الأحزاب بداخلها ، والتي نشرت اللصوص ودست الطائفية بين شعبها .

 

 


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