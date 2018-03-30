بالفيديو.. رجل دين يثير ضجة بنصائح طريفة للشباب عن مكياج الفتيات

أماني الغامدي(صدى):

أثار رجل دين ، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنصائحه الطريفة للشباب خلال ندوة دينية بقناة الفتح الدينية .

وقال الشيخ خلال الندوة ” ياللي بدو يخطب يروح يخطب من العزا ما يخطب من الفرح لأن الفرح كله بضاعات مغشوشة ” .

واضاف ” روح على العوزا شوف البنت لا تحط على وشها شئ عشان لا يعيبوا عليها .. هناك بتلاقي أشكال مرعبة وموديلات غريبة الشكل وعجيبة .. أما بالفرح بتلاقي سبحان الله حتى ما بيبوسوا بعضهم على شان المكياج .. بيبوسوا بالهوا بدون ما تلمس خدها ” .