تشكيل الأهلي في لقاء الفيصلي ضمن كأس الملك

ماجد محمد(صدى):

حددت إدارة نادي الأهلي ، القائمة الأساسية والاحتياطية للاعبين المشاركين في لقاء الفيصلي ، مساء اليوم الجمعة ، وذلك ضمن بطولة دور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين .

وينضم إلى القائمة الأساسية ؛ اللاعبين محمد العويس وسعيد المولد ومعتز هوساوي ومارك ميليجان وحمان الشمراني ، وحسين المقهوي ، وعبدالفتاح عسيري ، وليوناردو ، وفيتفاتزيديس ، وعمر السومة .

ويشارك على مقاعد البدلاء ، باسم العطاالله ، ومؤمن زكريا ، وسلمان المؤشر ، وتيسير الجاسم ، وفيصل دراسي ، وأمير كردي ، ومهند عسيري ، وعبدالله مجرشي .