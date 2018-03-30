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  • نشر : منذ 44 دقيقة
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  • حوادث

شرطة خميس مشيط تباشر التحقيق في جريمة الممشى

شرطة خميس مشيط تباشر التحقيق في جريمة الممشى
أبها(صدى):

تحقق شرطة خميس مشيط في جريمة قتل وقعت، مساء أمس الخميس، في ممشى بأحد المخططات، إثر خلاف مع آخرين, راح ضحيتها شاب بعد تعرضه لطعنه في رقبته تسببت في مقتله.
وأشارت المصادر إلى أن الجهات الأمنية أُبلغت بمشاجرة بين عدة أشخاص بممشى بمخطط بن مشيط، ونقل أحد المتشاجرين لأحد المستشفيات؛ إثر تعرضه لطعنة بسلاح أبيض، ليتوفى فيه.
وأكدت أن الجهات الأمنية استوقفت شخصين كانا طرفي القضية؛ أحدهما القاتل، وما زالت القضية رهن استكمال الإجراءات والتحقيق.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 38 دقيقة

لاحول ولا قوة إلا بالله

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