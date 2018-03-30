4 وصفات سحرية للتخلص من الكرش سريعا

نورة الشهري (صدى):

إن الحصول على جسم رشيق ونحيف يتطلب منك ان تقدمي له العناية المناسبة مع خلطات الجسم التي تساعدم على حرق الدهون.

إليكِ طرق تخفيف الكرش في اسبوع.

1- الكاكاو والعسل: اخلطي ملعقة من القرفة مع ملعقة من العسل وملعقة من مسحوق الكاكاو. ضعي المزيج في علبة محكمة الاغلاق وتناولي منه ملعقة يومياً على الريق قبل تناول الفطور لمدة اسبوع.

2- الزنجبيل والخيار: اخلطي ملعقة كبيرة من الزنجبيل المبشور مع ستة اكواب من الماء وشرائح 3 ثمرات خيار وبيمونة مقطعة شرائح ونصف كوب من اوراق النعناع. اتركي المزيج ينتقع ليلة كاملة. واشربي من الخليط كوب كل اربع ساعات خلال اسبوع ولاحظي الفرق.

3- البرتقال: قطعي برتقالة واحدة الى شرائح وكذلك الليمونة وأضيفيها الى خمسة اكواب من الماء. اغلي المزيج لبضع دقائق ثم اتركيه حتى يبرد واشربيه ثلاث مرات في اليوم.

4- الشاي الاخضر والزنجبيل: اضيفي ملعقة من الزنجبيل وملعقة من الشاي الاخضر وملعقة من النعناع وملعقة من الكمون الى كوب من الماء وقومي بغليه على النار واشربيه ثلاث مرات في اليوم قبل نصف ساعة من الوجبات.