” البنوك ” تنفي إيقاف حسابات من لم يحدّث بياناته

عادل الحربي(صدى):

نفت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية صحة، اليوم الجمعة، شائعة إيقاف البنوك لحسابات العملاء التي لم يحدث أصحابها بياناتهم بإضافة العنوان الوطني، مشيرة إلي أن البنوك السعودية ستستمر في حث عملائها على تحديث بياناتهم بالعنوان الوطني لتمكينهم من الحصول على خدمات جديدة وانسيابية العلاقة البنكية.

يُذكر أن البنوك دعت عملاءها لتزويدها بالعنوان الوطني، كشرط إلزامي اعتبارًا من 14 أبريل القادم.

وأكدت البنوك، أن هذا التحديث يُعتبر شرطاً إلزامياً لجميع الأفراد والمنشآت حسب قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 / 7/ 1434هـ.