” فودافون ” تقاطع قطر وتعلن إتمام انسحابها

طلال الضوي(صدى):

استمراراً لموجة الفرار والمقاطعة التي تحيط بقطر من جميع الجوانب, أعلنت ” مجموعة فودافون ” عن إتمام بيع وحدتها في قطر، حيث استكملت مؤسسة قطر الاستحواذ على حصة فودافون يوروب في مشروع مشترك يسيطر على شركة ” فودافون قطر ” .

ووفقاً لـ ” رويترز, كانت شركة فودافون قد أعلنت أنها اتفقت على بيع حصتها البالغة 51% في وحدتها القطرية إلى شريكها القائم فيها ” مؤسسة قطر ” ، وذلك مقابل 301 مليون يورو, وقد تم الإنتهاء من اتمام الصفقة.

وكان حجم الخسائر التي أعلنت عنها الشركة في قطر فاقت المليار دولار، وعلى إثر ذلك وافقت الشركة البريطانية على بيع حصتها في المشروع المشترك مع مؤسسة قطر لإنهاء تلك الخسائر المتراكمة منذ بدء نشاطها في قطر في العام 2009، وذلك مقابل 301 مليون يورو.