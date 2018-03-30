بالفيديو.. القوات السعودية تطيح بعقيد حوثي

نايف السالم(صدى):

شنت القوات المسلحة السعودية، اليوم الجمعة، عملية عسكرية نوعية على الحدود مع اليمن، استهدفت مواقع لجماعة الحوثيين، التي تسيطر على مناطق في البلاد من ضمنها العاصمة صنعاء.

وأفادت مصادر إعلامية، أن القوات السعودية نجحت في قتل عشرات الحوثيين وأسر آخرين، من ضمنهم ضابط برتبة عقيد تم نشر صوره، إضافة إلى صور من بعض المقتنيات التي كانت لدى الجماعة .

وقال مصدر عسكري، إن القوات السعودية نفذت الهجوم العسكري بمشاركة مدفعيتها، إضافة إلى مقاتلات التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن، وبالتزامن مع العمليات على الحدود، يستمر الجيش الوطني اليمني بالضغط على عمق صعدة، من خلال معاركة على ميليشيات الحوثي في مديرية باقم ومدينة البقع.