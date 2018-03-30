بالصور.. ضبط 321 مخالفة في الرياض

عادل الحربي (صدى):

شنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال هذا الإسبوع، عدداً من الحملات التفتيشية المفاجئة بالتعاون مع الجهات الشريكة، حيث شملت زيارة ” 1374 ” منشآة تجارية بمختلف أنشطتها ” في مجال الذهب والاتصالات والمستلزمات النسائية ومنافذ تأجير السيارات والشقق والفنادق والمراكز الطبية والمستوصفات ” .

كما أسفرت الحملات عن ضبط 321 مخالفة، وإنذار 80 منشأة، وتوقيف سبعة مخالفين لنظامي الإقامة والعمل وتحويلهم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

وتنوعت المخالفات ما بين 83 مخالفة لقرار تأنيث وتوطين محلات بيع المستلزمات النسائية، و180 مخالفة لقطاع الفنادق والشقق، فيما تم ضبط ست مخالفات لقطاع الاتصالات، و48 مخالفة لقرار توطين منافذ تأجير السيارات، وأربع مخالفات للأنشطة التجارية المختلفة.

وقال مدير مكتب عمل الرياض, عبدالكريم عسيري, أن الحملات التفتيشية مستمرة على جميع الأنشطة التجارية وفق الخطط المعدة مسبقاً للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بلوائح وقرارات الوزارة المنظمة لسوق العمل.