كشف حقيقة مشاركة نجم الذئاب بمواجهة برشلونة

ماجد محمد(صدى):

أثار المدير الفني لنادي روما الإيطالي، إيزيبيو دي فرانشيسكو، الشكوك حول إمكانية لحاق نجم الذئاب، بمواجهة برشلونة، الأربعاء المقبل، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال دي فرانشيسكو، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إن سينجيز أوندير ولورنزو بيليجريني، سيغيبان عن مباراة الفريق، غدًا السبت، أمام بولونيا، في إطار الدوري الإيطالي.

وأشار إلى أنه يشعر بالتفاؤل بشأن إمكانية مشاركة بيليجريني أمام برشلونة، أما أوندير لم يتحدد موقفه حتى الآن.

ويسعى روما، للفوز الخامس على التوالي له، في الدوري الإيطالي غدًا، عندما يحل ضيفًا على بولونيا، في افتتاح مباريات الجولة الـ 29 من عمر الكالتشيو.