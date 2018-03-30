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” أوبلاك ” ضمن خطط سان جيرمان

” أوبلاك ” ضمن خطط سان جيرمان
نواف السالم(صدى):

يسعى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ، للتعاقد مع السلوفيني ، يان أوبلاك ، حارس مرمى أتلتيكو مدريد الإسباني ، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، وذلك من أجل تدعيم مركز حراسة المرمى الذي يعتبر نقطة ضعف بالفريق الباريسي .
ووفقا لما نشرته وسائل إعلامية إسبانية ، فإن مسؤولي سان جيرمان يرغبون في دفع قيمة الشرط الجزائي بعقد أوبلاك ، والمقدرة بـ100 مليون يورو من أجل جلبه لحديقة الأمراء في الصيف المقبل ، ليكون أغلى حارس في تاريخ كرة القدم حال إتمام الصفقة .
وتابعت الصحيفة أن أوبلاك بات في مقدمة أولويات تدعيم حراسة مرمى النادي الباريسي، كما يملك لاعب أتلتيكو مدريد عروضين آخرين من تشيلسي وآرسنال .
وأشارت إلى أن باريس سان جيرمان لا يفكر في تحسين عقد حارسه الحالي، ألفونس أريولا، بعد مستواه في الموسم الجاري .
ولفتت الصحيفة ، إلى أن أوبلاك سيخوض مباراته رقم 150 مع أتلتيكو مدريد يوم الأحد المقبل أمام ديبورتيفو لاكورونيا وسط معدل استقباله للأهداف 0.60 هدفًا في المباراة الواحدة .


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