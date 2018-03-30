” أوبلاك ” ضمن خطط سان جيرمان

نواف السالم(صدى):

يسعى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ، للتعاقد مع السلوفيني ، يان أوبلاك ، حارس مرمى أتلتيكو مدريد الإسباني ، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، وذلك من أجل تدعيم مركز حراسة المرمى الذي يعتبر نقطة ضعف بالفريق الباريسي .

ووفقا لما نشرته وسائل إعلامية إسبانية ، فإن مسؤولي سان جيرمان يرغبون في دفع قيمة الشرط الجزائي بعقد أوبلاك ، والمقدرة بـ100 مليون يورو من أجل جلبه لحديقة الأمراء في الصيف المقبل ، ليكون أغلى حارس في تاريخ كرة القدم حال إتمام الصفقة .

وتابعت الصحيفة أن أوبلاك بات في مقدمة أولويات تدعيم حراسة مرمى النادي الباريسي، كما يملك لاعب أتلتيكو مدريد عروضين آخرين من تشيلسي وآرسنال .

وأشارت إلى أن باريس سان جيرمان لا يفكر في تحسين عقد حارسه الحالي، ألفونس أريولا، بعد مستواه في الموسم الجاري .

ولفتت الصحيفة ، إلى أن أوبلاك سيخوض مباراته رقم 150 مع أتلتيكو مدريد يوم الأحد المقبل أمام ديبورتيفو لاكورونيا وسط معدل استقباله للأهداف 0.60 هدفًا في المباراة الواحدة .