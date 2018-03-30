تسريبات تكشف مواصفات ” جالاكسي نوت 9 “

سول(صدى):

كشفت تسريبات جديدة عن إخضاع سامسونج لهاتفها الجديد من الطراز جالاكسي نوت 9، لمجموعة من الاختبارات، وذلك تحضيراً لطرحه في الأسواق.

وبحسب التسريبات التي نشرتها فوربس، سيدعم الهاتف الجديد معالج “ كوالكوم ” من نوع “ سناب دراجون 845 ″ ، ومعالج 6 جيجابايت، وسيعمل بنظام التشغيل “ آندرويد 8.1 ” .

ومن التعديلات الجذرية التي ستكون متوفرة في “ جالاكسي نوت 9 ″ ، تزويد الهاتف بأكبر بطارية من “ سامسونج ” ، بالإضافة إلى دمجه لقارئ لبصمات الأصابع, وسيأتي هاتف سامسونج الجديد بشاشة قياس 6.38 بوصة.

وتشير التقارير إلى أن سامسونج تسعى لإطلاق هاتفها جالاكسي نوت 9 في شهر يوليو المقبل، وذلك لعدم تحقيقها لمبيعات جيدة توقعتها الشركة الكورية عندما طرحت هاتفها “ جالاكسي إس 9 ″ ، هذا إلى جانب استباق إعلان “ آبل ” عن إطلاق هاتفها “ 10 بلس ” .