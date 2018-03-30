غياب جو غوميز وإيمري كان عن ليفربول أمام كريستال بالاس

نواف السالم(صدى):

يغيب ” جو غوميز ” و ” إيمري كان ” عن فريق ليفربول في مباراته المقبلة أمام كريستال بالاس، المقرر إقامتها السبت المقبل، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم؛ بسبب الإصابة.

وتعرض غوميز لإصابة في الكاحل أثناء تواجده مع المنتخب الإنجليزي، الأسبوع الماضي، ولم يتحدد بعد مدة غيابه.

وقال الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، لموقع النادي الإلكتروني، اليوم الجمعة: ” بعد الصدمة الأولى، حصلنا على أفضل الأخبار التي يمكن أن نحصل عليها، في هذه اللحظة، إنها مهمة، ومهمة بشكل كاف لاستبعاده في المباراتين المقبلتين، ولكنني أعتقد أننا سنرى جو في الملعب هذا الموسم ” .

واستبعد كان من المنتخب الألماني مطلع هذا الأسبوع؛ بسبب مشكلة في الظهر تعرض لها خلال فترة التوقف الدولي، وقال كلوب: ” إيمري يغيب عن المباراة المقبلة.. إنه يتحسن بشكل جيد.. أتمنى أن يعود للتدريبات الجماعية معنا بداية من صباح الأحد، ومن ثم سيكون جاهزًا للعب ” .

وأضاف كلوب، أن ” المدافع ناثانيل كلاين يمكن أن يخوض أول مبارياته مع الفريق هذا الموسم؛ بعد شفائه من الإصابة التي لحقت به في الظهر خلال فترة إعداد الفريق، قبل بداية الموسم ” .