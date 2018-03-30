مانشستر سيتي يواجه ليفربول وديًا في الولايات المتحدة

ماجد محمد(صدى):

في إطار الاستعدادات لخوض الموسم الجديد، يخوض مانشستر سيتي وليفربول مباراة ودية الصيف المقبل في الولايات المتحدة، وستقام المباراة في إطار البطولة الدولية الودية للأبطال في ثاني أكبر استاد في العالم، ملعب ميشيجان، الذي يسع 107 آلاف مشجع.

وكان ريال مدريد ومانشستر يونايتد قد تواجها في نفس البطولة عام 2014، وهو لقاء حظي بحضور 109 آلاف متفرج، ومنذ ذلك الحين، انخفضت سعة هذا الاستاد بواقع ألفي شخص.

وستشارك في نفس البطولة الودية التي ستقام في الولايات المتحدة واليابان فرق أخرى مثل ريال مدريد ومانشستر يوناتيد وبايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند وروما وميلان وتوتنهام وجالطة سراي، وأوراوا رد دايموندز الياباني.