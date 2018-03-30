بالفيديو.. لحظة مرعبة أثناء حدوث زلزال

أماني الغامدي(صدى):

أظهر مقطع فيديو، حالة الخوف والفزع التي أصابت سكان منطقة بإحدى الدول، أثناء وقوع زلزال بشكل مفاجئ.

وحاول سكان المدينة أن يهربوا من الزلزال ويبتعدوا بأهلهم وأقربائهم عن المنازل والأماكن التي قد تسقط وتشكل خطورة عليهم.

وفي لحظة وقوع الزلزال، رصدت كاميرات المراقبة حركة سير السيارات والدراجات النارية والتي بدأت في التمايل والسقوط، حيث فقدت توازنها مع قوة هزات الزلزال لييبدأ الجميع في الركض خوفًا.

