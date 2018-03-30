جلسة تصوير جديدة لأسيل عمران.. ومتابعون: نانسي الخليج
أثارت الفنانة السعودية أسيل عمران أعجاب محبيها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب نشر مقطع فيديو لجلسة تصوير جديدة .
وظهرت أسيل في الفيديو وهي تنفذ جلسة تصوير جديدة بملابس كاجوال ” بنطلون جينز وبلوزة ” ، على أغنية أجنبية رومانسية ، ما أثار اعجاب وذهول متابعيها برقتها وجمالها ، حيث علق أحدهم ” اسيل هي نانسي الخليج برقتها ” .
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 1141 ] نشر منذ 38 دقيقة
هههههههه
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 4002 ] نشر منذ 1 دقيقة
نانسي القطيف 😏