المركز الثقافي بتشاد يستنكر استهداف المملكة بصواريخ الحوثي الإيرانية

سعيد العجل(صدى):

استنكر رئيس المركز الثقافي للبحوث والدراسات الإفريقية والعربية بجمهورية تشاد الدكتور حقار محمد أحمد المحاولات الحوثية البائسة للمساس بأمن المملكة العربية السعودية بإطلاق سبعة صواريخ بالستية باتجاه عدة مدن من بينها العاصمة الرياض، واصفاً هذه الأعمال بالإجرامية.

جاء ذلك في بيان استنكاري تلقته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من رئيس المركز أكد فيه أن المملكة العربية السعودية هي حامية حمى الإسلام في كل مكان واستهدافها بالصواريخ التي هي من صنع إيران الفارسية المجوسية عدو الإسلام والمسلمين والعرب التقليدي منذ فجر الإسلام جريمة لا ينبغي السكوت عنها، مبيناً أن إيران تقمصت بقميص الإسلام عند الهزيمة وابطلت المجوسية وكراهية العرب وطرحت الإسلام شكلاً وهدمته جوهراً.

وأستطرد قائلاً : المملكة العربية السعودية كانت ولا تزال مهد الإسلام والعرب فلنكن جميعاً المملكة اليوم.. ومستعدون لحمل السلاح في أية ظرف للدفاع عنها، لآنها ملك وقبلة مليار وسبعمائة مليون مسلم بالعالم.

وثمن الدكتور ” حقار أحمد ” الجهود التي تبذلها المملكة للدفاع عن مقدسات المسلمين والعناية بها، منوهاً بذات الوقت ببسالة القوات الملكية السعودية في التصدي للصواريخ الحوثية الإيرانية وإبطال شرها، سائلاً الله تعالى أن يحفظ المملكة وأن يديم أمنها وأمانها في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.