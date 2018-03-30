لأول مرة.. قفاز مبتكر يمكن التحكم فيه بـ ” العقل “

موسكو(صدى):

تمكن علماء روس، للمرة الأولى من نوعها، من ابتكار قفاز يمكن التحكم به عن طريق ” العقل ” ، حيث تحركه الأفكار بداخله، وذلك لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويعد هذا القفاز اختراقًا حقيقيًا في الطب، وهو من ابتكار علماء معهد بيروجوف للبحوث الطبية، وقد بدأ إنتاج هذا القفاز تجاريًا، حيث تمكن التكنولوجيا الجديدة المستخدمة به، المعاق من تحريك يده المشلولة بقوة تفكيره.

وأوضح الأطباء، إنه بعد الإصابة بالجلطة الدماغية، يستطيع المصاب خلال فترة زمنية من التدريب، باستخدام هذه القفازات، من العودة لحياة طبيعية، وذلك دون الحاجة إلى مساعدة خارجية.

ومن جانبها، تقول يلينا زايتسيفا، الخبيرة في طب الأعصاب: ” نراقب استعادة الوظيفة الحركية للمصاب، حيث يقوم بحركة جديدة لم يكن بمستطاعه عملها من قبل، وإضافة إلى هذا، لاحظنا تحسن وظائفه المعرفية وتحسن الذاكرة والمزاج ” .

فيما أوضح ألكسندر فرولوف، مدير مختبر المعهد العالي للنشاط العصبي وفزيولوجيا الأعصاب التابع لأكاديمية العلوم الروسية، حقائق هامة بشأن القفاز الجديد، قائلًا: ” يوجه المريض هذا القفاز بفكره، حيث يتصور انبساط القفاز، فينبسط، وهذا يتم وفق برنامج خاص يساعد القفاز في التعرف على حاجة المصاب ورغبته ” .