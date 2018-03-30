بالفيديو.. فيل غاضب يهاجم منقذيه

نيودلهي(صدى):

هاجم فيل صغير غاضب، فريق إنقاذ بإحدى المدن الهندية، عقب انقاذه ومساعدته في الخروج من خندق سقط به.

وأظهر مقطع فيديو، السكان المحليين يساعدون مسئولي الغابات في شد الحبال وسحب الفيل الصغير من الخندق وبدا مرتبكا بعد سحبه، وشن هجوما على رجال الإنقاذ، إلى أن وضعوا قطعة قماش فوق عيون الفيل لتهدئته، وتم نقله إلى مركز الإنقاذ لحين إعادته إلى القطيع.