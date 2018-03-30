متلبسين.. شرطة دبي تقبض على 3 شقيقات وخليجي في فندق

دبي(صدى):

ألقت الشرطة الإماراتية في دبي، القبض على 3 شقيقات من إحدى الجنسيات الخليجية، متلبسين أثناء تعاطيهن المخدرات برفقة شاب في فندق بالمدينة.

وأسندت النيابة العامة في دبي، تهمة تهيئة المكان لتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية إلى الشاب، بالاشتراك مع إحدى المتهمات التي اتهمتها كذلك بالتعاطي، وأحالتهن إلى محكمة الجنح والمخالفات.

كما أسندت له تهمة تسهيل تعاطي المؤثرات العقلية، عبر تسليم الشابة الخليجية وشقيقتيها، السموم المشار إليها في ملف القضية.

ووجهت إليه كذلك تهم حيازته مع متهمين آخرين محالين إلى محكمة الجنح والمخالفات، مؤثريْن عقلييْن، بالإضافة إلى إحراز مادة مخدرة بقصد التعاطي.