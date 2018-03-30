بالصور.. تشييع جنازة الشهيد ” ابراهيم العسيري ” في محايل

أبها(صدى):

شهدت محافظة الشهداء ” محايل ” ، صباح اليوم الجمعة، استقبال جثمان الشهيد العريف المظلي إبراهيم بن محمد العسيري، الذي استشهد أمس الخميس، بالحد الجنوبي بمنطقة جازان، أثناء دفاعه عن دينه ووطنه.

حيث تم نقل جثمان الشهيد إلى مسقط رأسه، ليدخل ثلاجة مستشفى محايل العام، قبل أن يُصلى عليه ويدفن.

ومن جهته، تقدم علي بن إبراهيم الفلقي، وكيل محافظة محايل عسير، جموع المصلين لأداء صلاة الجنازة على الشهيد، وذلك بعد صلاة الجمعة بجامع الملك فهد، في حي الضرس بمحايل.

وجاءت مراسم التشييع والدفن، بحضور عدد كبير من زملاء الشهيد، والأهالي، ومديري الإدارات الحكومية، فيما قام وكيل المحافظة، بنقل تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله – وكذلك أمير منطقة عسير ونائبه، لذوي الشهيد.

وعبرت أسرة الشهيد، عن عظيم فخرها واعتزازها بابنهم الذي قدّم روحه فداء لدينه ووطنه، ولم يتجاوز عمره 30 عامًا، وهو متزوج ولديه ابنة واحدة.