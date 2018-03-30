روسيا تمهل دبلوماسيين إيطاليين أسبوعا لمغادرة أراضيها

موسكو(صدى):

أصدرت السلطات الروسية، اليوم الجمعة، قرارًا بطرد مسؤوليين اثنين بسفارة إيطاليا بموسكو، ومنحتهما أسبوعًا؛ لمغادرة أراضيها.

وأوضحت وزارة الخارجية الإيطالية، أن مدير الدائرة الأوروبية، بوزارة الخارجية الروسية، استدعى القائم بأعمال السفارة الإيطالية، لدى موسكو، وأبلغه شفاهيًا، بقرار طرد دبلوماسيين إيطاليين.

يجدر الإشارة إلى أن هذا القرار، جاء ردا على إعلان الخارجية الإيطالية، طرد عدد مماثل من أعضاء السفارة الروسية لدى روما، وذلك على خلفية قضية تسميم الجاسوس الروسي السابق ” سيرجغيى سكريبال ” ببريطانيا.