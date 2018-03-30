توجيهات ” الخميني ” للشعب في خطبة الجمعة تتجاهل انتفاضة الأهواز

طهران(صدى):

دعا خطيب جمعة طهران المؤقت آية الله محمد على موحدى كرماني، اليوم، الشعب الإيراني إلى تشجيع الإنتاج الوطني وذلك عبر شراء السلع الإيرانية، متجاهلاً مظاهرات العرب الأحواز.

ويستمر الشعب الأحوازي في تظاهراته لليوم الثالث على التوالي، احتجاجاً على السياسات الإيرانية القمعية وعنصرية النظام الإيراني تجاههم، فيما يقابلها قوات الأمن الإيرانية بالعنف والقمع والاعتقال.

ويحمل خطيب الجمعة الذي ينوب عن المرشد الأعلى للبلاد آية الله علي خامنئي ويتغير كل أسبوع، رسائل الولي الفقيه إلى جهات متعددة، وبالتالي فإن خطبة اليوم بمثابة صندوق رسائل بريدية إلى الداخل والخارج.

وقال خطيب صلاة الجمعة اليوم في مصلى الخميني بالعاصمة طهران، إن توجيهات قائد الثورة الإسلامية في رأس السنة الإيرانية الجديدة التي بدأت في 21 مارس، هي أن الاستفادة من السلع الإيرانية مسألة جادة وحقيقية، إذ إن شراء هذه السلع يعزز اقتصاد البلاد ويحرك عجلة الإنتاج الوطني بدلاً من الأجنبي.