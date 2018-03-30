بالصور.. أجمل عارضات الأزياء في العالم

نيودلهي(صدى):

فازت طالبتان في جامعة أورال الروسية، بجائزة أجمل عارضات أزياء في العالم في المسابقة التي أٌقيمت في مدينة غورغان الهندية.

حيث حصلت ألكسندار ليشكوفا الطالبة في معهد بيرم الحكومي للثقافة، بجائزة ملكة جمال عارضات الأزياء ” Miss Supermodel Worldwide ” لعام 2018، فيما فازت يكاترينا يفدوكيموفا الطالبة من جامعة تشيليابينسك الروسية بجائزة الوصيفة الأولى.

وعلقت ألكسندرا على فوزها باللقب في تصريحات إعلامية قائلة ، إن المسابقة أتاحت لها فرصة التعرف على ثقافة الهند وعلى أشخاص جدد.