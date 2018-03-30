بعد عامين.. مدرب اليونايتد السابق يصفح عن مورينيو ويهاجم الإدارة

ماجد محمد(صدى):

يبدو أن مدرب مانشستر يونايتد السابق الهولندي لويس فان غال، بدأ في الصفح عن خليفته في تدريب اليونايتد جوزيه مورينيو.

وكان خلاف حاد اشتغل بين المدربين عقب إقالة الهولندي وخلافة مورينيو له، إلا أن لويس فان تراجع عن حقده على المدرب البرتغالي بعد مرور عامين.

وفي هذا السياق قال غال: ” جوزيه مورينيو لم يخيب ظني.. كل مدرب في العالم يسعى لتدريب مانشستر يونايتد، الذي يعتبر أحد أكبر الأندية العالمية ” .

وتابع: ” جوزيه سعى إلى ذلك أيضا، ونجح في مسعاه، رغم أنه كان يحتل المركز 13 مع فريق تشيلسي الرائع، قبل الاستغناء عن خدماته ” ، مهاجمًا الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد إد وودورد.

وقال : ” وودورد كان يقول له لا تلتفت إلى ما تقوله الصحف، فنحن راضون عن عملك تمام الرضى ” ، لتتم إقالته في اليوم التالي، بعد إحرازه لقب الاتحاد الإنجليزي.