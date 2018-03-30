وفاة مواطن دهسا أثناء ذهابه لأداء صلاة الجمعة بالباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

صرح المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر بالباحة عماد بن منسي الزهراني أنه ورد بلاغ لغرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر على الرقم الموحد 997 عن حادث دهس أمام جامع الأشتاء الواقع بمحافظة القرى في تمام الساعة 11:59 ظهر اليوم الجمعة 13 / 7 / 1439هـ.

وأضاف أنه قد تم توجيه فرقة إسعافية للموقع وعند وصولها تم الكشف على الإصابة إلا أنه قد فارق الحياة جراء إصابته بالراس أثناء ذهابه لأداء صلاة الجمعة.