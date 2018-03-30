لاعب روما يتوعد برشلونة

نواف السالم(صدى):

كشف كيفين ستروتمان نجم نادي أيه أس روما الإيطالي، اليوم الجمعة، عن أنهم كانوا لا يرغبون في الوقوع أمام برشلونة في دوري أبطال اوروبا.

وقال ” ستروتمان ” : ” كنا نرغب في تجنب مواجهة برشلونة بكل تأكيد، ولكن في النهاية كُنا ندرك أنه علينا مواجهة أحد الفرق القوية في ربع النهائي ” .

وتابع: ” لا يعلم أحد ماذا يمكن أن يحدث على ملعبنا أمام مدرجات ممتلئة بجماهيرنا، فنحن نريد إظهار أن تأهلنا لهذا الدور لم يأتي صدفة ” .

ويلتقي برشلونة نظيرة روما في إطار دور ربع نهائي دوري الأبطال في 4 إبريل القادم على ملعب كامب نو.