كلاكيت ثاني مرة.. لبنانية تعذب خادمتها وتدفعها للقفز من الطابق الثاني

بيروت(صدى):

الضرب يومياً بالسلك الكهربائي، والجر على الأرض من الشعر.. هكذا عذَّبت مالكة دار أزياء معروفة في لبنان خادمتها الأثيوبية، التي قرر الهروب من هذا الجحيم عبر القفز من الطابق الثاني.

وأكدت الخادمة التي تدعى لينسا ليليسا، أنها جاءت إلى لبنان في يوليو الماضي برفقة فتاتين من نفس جنسيتها، مشيرة إلى أنها كانت تتعرَّض للتعذيب يومياً على يد ربة المنزل وأولادها الثلاثة.

وأضافت الخادمة في مقطع فيديو لها، أنها حاولت الهروب أكثر من مرة إلا أنها كانت تمنع أصلاً من الخروج من المنزل، أو الذهاب إلى البقالة.

وأضافت أنها تعرّضت إلى صنوف التعذيب، فكانوا يضربونها يومياً بسلك كهربائي، ويجروها من شعرها في أرجاء الغرفة، ويضربون رأسها في الحائط دائماً.

وتابعت أن كل هذا التعذيب دفعها إلى الهروب من المنزل عبر القفز من الطابق الثاني، وقد أصيبت بإصابات بليغة، ما جعلها تنجو من ربة المنزل التي كنت تنوي اللحاق بها، إلا أن الإصابات منعتها من ذلك، ولم تقدم الخادمة شكوى ضد ربة المنزل.

هذه ليست الحالة الأولى التي يتم تعذيبها من ربات المنزل لبنانيات، فقبلها كانت الخادمة الفلبينية التي قتلت بسبب تعذيب ربة منزل ” لبنانية ” وزوجها لها فيما عرف إعلامياً بـ ” جثة الفريزر ” .

