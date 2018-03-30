بالصور.. زوجان يكشفان معاناتهما في تربية خمسة توائم

نيويورك(صدى):

كشف زوجان من ولاية كنتاكي الأمريكية عن معاناتهما اليومية في تربية خمسة توائم يوميا بعد عام واحد من ولادتهما .

حيث وضعت “بريانا ترنر” خمسة توائم العام الماضي وبالرغم من تلقيها وزوجها المساعدة من والدتها ومربية، إلى أن حصيلة ما يمرون به يوميا مرعبة للغاية فيتم تغيير 20 قطعة ملابس وإعداد 40 زجاجة حليب وتغيير 60 حفاضا يوميا للأطفال.

ويغسل الزوجان الملابس ثلاث مرات يوميا على الأقل ويشترون أيضا عشرات الأطعمة لأطفالهما، وتستغرق فترة إعداد الطعام نصف ساعة بين كل رضيع، واضطر الوالدان لشراء شاحنة صغيرة تتسع للعائلة الجديدة.