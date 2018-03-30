بالصور.. زوجان يكشفان معاناتهما في تربية خمسة توائم
كشف زوجان من ولاية كنتاكي الأمريكية عن معاناتهما اليومية في تربية خمسة توائم يوميا بعد عام واحد من ولادتهما .
حيث وضعت “بريانا ترنر” خمسة توائم العام الماضي وبالرغم من تلقيها وزوجها المساعدة من والدتها ومربية، إلى أن حصيلة ما يمرون به يوميا مرعبة للغاية فيتم تغيير 20 قطعة ملابس وإعداد 40 زجاجة حليب وتغيير 60 حفاضا يوميا للأطفال.
ويغسل الزوجان الملابس ثلاث مرات يوميا على الأقل ويشترون أيضا عشرات الأطعمة لأطفالهما، وتستغرق فترة إعداد الطعام نصف ساعة بين كل رضيع، واضطر الوالدان لشراء شاحنة صغيرة تتسع للعائلة الجديدة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44789 ] نشر منذ 2 ساعتين
لله في خلقه شؤون ,,
أميمة محمد[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 2 ساعتين
ما شاء الله
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 4002 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماشاء الله .. بس ليش الكلاب يعني … ناقصه عيال وتربي كلاب!!!!🙄
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16465 ] نشر منذ 55 دقيقة
يا حليلهم
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 3164 ] نشر منذ 54 دقيقة
ربي يحفظهم يجننون 3 بنات وولدين اعانكم رب العالمين
بنت ابوي[ عدد التعليقات: 147 ] نشر منذ 45 دقيقة
ماشاءالله ي زينهم
امنيتي اجيب تؤام☺️
يارب ترزق اختي بالذريه وكل محروم يارب❤️