تقرير أمني يكشف تورط الحوثيين في استخدام العبوات ” الناسفة الخارقة “

فهمي محمد(صدى):

تسبب تقرير أمني واستخباراتي دقيق، في فضح ميليشيا الحوثي الإرهابية، حيث كشف تورطها في استخدام العبوات الناسفة المتطورة المضادة للدروع والمزروعة على جانب الطرق، المعروفة بـ ” الناسفة الخارقة ” في اليمن، بشكل متزايد، حيث أشار التقرير، أنها تكنولوجيا وفرتها إيران، عن طريق وكيلها اللبناني ” حزب الله ” .

ومن جانبه، كشف مايكل نايتس، خبير التسليح المتخصص في الشؤون العسكرية والأمنية للعراق وإيران ودول الخليج في معهد واشنطن، دليلًا قويًا على النفوذ الإيراني في اليمن، لافتًا إلى أن طهران لديها سجلًا حافلًا بالتهرب من العقوبات المتعلقة بالأسلحة، والتي فرضتها الأمم المتحدة على الحوثيين.

وتابع ” نايتس ” : ” من غير المستغرب الاستخلاص إلى أن إيران ووكلاءها يجلبون مكونات متقدمة من العبوات الناسفة التي تُزرع على جوانب الطرق إلى اليمن، كما فعلوا في لبنان والعراق وأفغانستان والبحرين والسعودية ” .

وأوضح خبير التسليح في تقريره الأمني، أن مكونات العبوات الناسفة الخارقة التي اُكتشفت في اليمن إلكترونية، تشير إلى نقطة أصل مشتركة تربط الحوثيين والمسلحين المدعومين من إيران في البحرين.

حيث ذكر سفينة تهريب الأسلحة الإيرانية ” جيهان1 ” ، التي تم اعتراضها قبالة شمال اليمن يناير 2013، وهي محملة بشحنة ضخمة من متفجرات إيرانية الصنع من طراز ” سي 4 ” وصواريخ أرض ــ جو إيرانية الصنع، ومكونات العبوات الناسفة الخارقة، وذلك وفقًا لتقرير منظمة ” بحوث التسلح أثناء النزاعات ” .

فيما قال ” نايتس ” : ” يتعين على واشنطن وبريطانيا وشركائها، نشر اختصاصيين في اليمن لتقييم تهديدات العبوات الناسفة وغيرها من الأجهزة المتفجّرة المرتجلة والألغام الأرضية ” ، مطالبًا الأمم المتحدة، بضمان حصول القوات اليمنية والخليجية على جميع البيانات التي تحتاجها، للتخلص من تلك العبوات، وإثبات مصدر التكنولوجيا الخاصة بها.