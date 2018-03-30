أسباب بقاء زيدان في الريال

نواف السالم(صدى):

كشف المدير الفني لريال مدريد، زين الدين زيدان، عن الأسباب وراء رغبته في الاستمرار داخل القلعة البيضاء.

وأكد زيدان على أنه يتمنى أن يستمر لسنوات طويلة مع الريال؛ لأنه يحب كرة القدم ويحب ما يفعله بين صفوف الريال.

وقال زيدان: ” أدرك أهمية المكان الذي أنا فيه وأتمنى أن أستمر، ولكن كلنا نعرف ما هي كرة القدم “.

وأضاف :” إذا كان الأمر يعتمد علي، فبالتأكيد أريد الاستمرار.. أريد البقاء لأطول فترة ممكنة.. صحيح أن كل شيء في ريال مدريد يعتمد على النتائج وهو ناد متطلب للغاية.. أنا هنا منذ سنوات كثيرة وأدرك كيف تسير الأمور، ولكنني أفعل ما أحب بتفاني.. أريد الاستمرار”.