رد فعل غير متوقع من دنيا بطمة على من يشبهها بميريام فارس
ردت الفنانة المغربية ” دنيا بطمة ” ، عن من شبهها بالفنانة اللبنانية ” ميريام فارس ” ، من خلال نشر صورة لها عبر حسابها الشخصي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلقت قائلة: ” جميلة وأحبها.. وسابقتني في الفن وما يزعجني إذا أحد يقول في شبه أسويه نفس ميريام من ما يحب يكون مثل هالجميلة ؟ الله يوفقها ” .
كما أثار رد فعلها ضجة عبر مواقع التواصل، لأنها وبهذه اللفتة الجميلة، أكدت بطمة على أنها فعلاً فنانة كبيرة تحترم كل الانتقادات والتعليقات، وتردّ عليها بشفافيتها ومحبتها.
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 4001 ] نشر منذ 36 دقيقة
مين اللي ماعندو نظر وشبهك بميريم فارس 🤐🤭 اعوذبالله .. فرق بين الجراده والفراشه 😕