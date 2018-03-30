رد فعل غير متوقع من دنيا بطمة على من يشبهها بميريام فارس ‎

أماني الغامدي(صدى):

ردت الفنانة المغربية ” دنيا بطمة ” ، عن من شبهها بالفنانة اللبنانية ” ميريام فارس ” ، من خلال نشر صورة لها عبر حسابها الشخصي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت قائلة: ” جميلة وأحبها.. وسابقتني في الفن وما يزعجني إذا أحد يقول في شبه أسويه نفس ميريام من ما يحب يكون مثل هالجميلة ؟ الله يوفقها ” .

كما أثار رد فعلها ضجة عبر مواقع التواصل، لأنها وبهذه اللفتة الجميلة، أكدت بطمة على أنها فعلاً فنانة كبيرة تحترم كل الانتقادات والتعليقات، وتردّ عليها بشفافيتها ومحبتها.