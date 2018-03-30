بالفيديو.. الأحوازيون يواصلون التظاهرات ضد عنصرية النظام الإيراني

طهران(صدى):

يواصل عرب الأحواز، تظاهرتهم لليوم الثالث على التوالي احتجاجاً على العنصرية المعادية للعرب وسياسات التمميز التي ينتهجها النظام الإيراني ضدهم.

ويقابل رجال الأمن الإيراني المتظاهرين بالعنف الشديد والضرب بالعصا، وإطلاق النار الكثيف، وإلقاء القنابل المسيلة للدموع.

وأظهرت مقاطع فيديو المئات من الشباب العرب وهم يهتفون خلال مسيرة بشعار ” بالروح بالدم نفديك يا أهواز ” .

وأعلنت منظمة حقوق الإنسان الأهوازية، عن اعتقال 12 شخصاً في مظاهرات الأهواز بينهم 3 نساء، ونشرت أسماء كل من عائشة نيسي ” 19 عاماً ” وخديجة نيسي وخالد مهاوي ومحمود بيت سياح، الذين كانوا من بين معتقلي يوم الخميس.

وكانت الاحتجاجات اندلعت قبل 3 أيام تنديداً ببرنامج تلفزيوني مهين لعرب الأهواز، حيث تجمع الآلاف أمام مبنى هيئة الاذاعة والتلفزيون الإيرانية في الأهواز وطالبوا بتقديم اعتذار للشعب العربي الأهوازي.

