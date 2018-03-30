كاميرون دياز تفاجئ الجميع بقرار اعتزالها

أماني الغامدي(صدى):

انتشرت الأخبار خلال السنوات الماضية، عن اعتزال النجمة العالمية ” كاميرون دياز ” البالغة من العمر 45 عاماً، وأضافت زميلتها النجمة سلمى بلير المزيد من التأكيد حول الأمر مؤخراً.

حيث صرحت في حوار لها: ” كنت أتمنى تقديم جزء آخر من The Sweetest Thing، لكن كاميرون دياز اعتزلت، فهي انتهت من تقديم الأدوار التي تتمناها ” .

ولكنها سرعان ما نفت الأمر حينها على صفحتها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي حيث كتبت: ” خبر عاجل: كنت أمزح في آخر حوار معي، كاميرون دياز لن تعتزل، كما أني أعتزل عن كوني متحدثة باسمها ” .

ولكن ها هي كاميرون دياز تؤكد خبر اعتزالها بنفسها في حوار لها في Entertainment Weekly تم نشره يوم أمس، حيث رافقتها في النجمة سلمى بلير والنجمة كريستينا أبلغايت.

وتم الكشف عن الأمر خلال الجواب على سؤال عما إذا كن قد اجتمعن منذ الفيلم المذكور الذي يعود لعام 2002، لنعرف أن كريستين تلتقي بسلمى، بينما لامت كريتستينا وسلمى كاميرون على عدم لقائها، لترد كاميرون بأنها عليها ذلك كونها ليس لديها أي أمر لتفعله .