بالصور.. طيران الاحتلال يقصف الفلسطينيين بالغاز في مسيرة الأرض

القدس المحتلة(صدى):

قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مسيرة الأرض الفلسطينية بالغاز من طائرات بدون طيار، لتفريق آلاف الفلسطينيين المتظاهرين في يوم الأرض.

وكان قد استشهد 6 شبان فلسطينيين وأصيب أكثر من 600 آخرين خلال المواجهات بين المتظاهرين وبين قوات الاحتلال الصهيوني على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد الشاب جهاد فرينه 33 عاماً شرق غزة، والشاب أحمد إبراهيم عودة 16 عاماً شمال القطاع، ومحمد أبو عمر 19 عاماً، والشاب أمين محمود معمر في رفح، والشاب محمد كمال النجار 25عاماً برصاص الاحتلال شرق جباليا.