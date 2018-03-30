زيدان يرد على هجوم إيسكو ويكشف حقيقه الاستغناء عنه

نواف السالم(صدى):

علق المدرب الفرنسي للريال زين الدين زيدان، على اتهامات لاعبه إيسكو بأنه لا يقدر مهارته.

وقال ” زيدان ” إنه ليس مدرب ظالم مثلما يشعر إيسكو؛ ولكن جميع اللاعبين بالفعل يرغبون في اللعب أكثر، مشيرًا إلى أهمية إيسكو بالنسبة للفريق.

وأضاف:” إيسكو سيبقى حتى النهاية مهم بالنسبة لي، كل شخص فسر تصريحاته على طريقته الخاصة، لكن أنا لست غاضب “.

وأشاد بأداء لاعبه إيسكو خلال مباراة منتخب بلاده إسبانيا في مواجهة الأرجنتين، والتي سجل خلالها هاتريك.

وأكد في النهاية على أن إيسكو لن يحل بنهاية الموسم، وسيبقى في الريال، قائلًا :” إنه اللاعب الذي أحبه وأريد أن يتبعه الجميع “.