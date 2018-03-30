أول محجبة تقترب من لقب ” ميس إنجلترا “
تمكنت ” ماريا محمود ” ، وهي فتاة مسلمة ترتدي الحجاب، للمرة الأولى من نوعها، من الصعود إلى نهائيات مسابقة ملكة جمال إنجلترا ” ميس إنجلترا ” ، حيث استطاعت الوصول إلى التصفيات نصف النهائية للحصول على اللقب.
وتعد ” ماريا ” البالغة من العمر 20 عامًا، أبرز المنافسين في المسابقة، ووعدت بارتداء ملابس السباحة ” البوركيني ” ، الخاص بالمحجبات، خلال فعاليات المسابقة التي تقتضي ارتداء ملابس البحر.
وأوضحت ” ماريا ” ، وهي من برمنجهام، أن أصدقاءها وعائلتها والمجتمع المسلم في بريطانيا يدعمونها، بينما تتوقع ردود أفعال سلبية من ” كبار السن ” ، قائلة: ” يربط البعض بين المسلمين وأشياء سلبية مثل الإرهاب.. لقد عقدت العزم على القيام بعملي لتحدي هذه الآراء ” .
واستطردت ” ماريا ” : ” من النادر جدًا أن تكون المرأة المسلمة في مسابقة ملكة جمال ، لكن لا يوجد ما يمنعنا من الدخول ” ، مشيرة إلى أن هدفها هو تمكين النساء المسلمات.
يشار إلى أن ” ماريا محمود ” ، وهي طالبة علم النفس، كانت قد حصلت على مكان في التصفيات النصف النهائية، وذلك بعد حصولها على المركز الثاني في مسابقة ملكة جمال ” برمنجهام ” الأسبوع الماضي، والتي تعد أول مسابقة تلتحق بها.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44772 ] نشر منذ 41 دقيقة
مسها التبن من راسها لأخمص قدميها الفاغره ,,