أول محجبة تقترب من لقب ” ميس إنجلترا “

لندن(صدى):

تمكنت ” ماريا محمود ” ، وهي فتاة مسلمة ترتدي الحجاب، للمرة الأولى من نوعها، من الصعود إلى نهائيات مسابقة ملكة جمال إنجلترا ” ميس إنجلترا ” ، حيث استطاعت الوصول إلى التصفيات نصف النهائية للحصول على اللقب.

وتعد ” ماريا ” البالغة من العمر 20 عامًا، أبرز المنافسين في المسابقة، ووعدت بارتداء ملابس السباحة ” البوركيني ” ، الخاص بالمحجبات، خلال فعاليات المسابقة التي تقتضي ارتداء ملابس البحر.

وأوضحت ” ماريا ” ، وهي من برمنجهام، أن أصدقاءها وعائلتها والمجتمع المسلم في بريطانيا يدعمونها، بينما تتوقع ردود أفعال سلبية من ” كبار السن ” ، قائلة: ” يربط البعض بين المسلمين وأشياء سلبية مثل الإرهاب.. لقد عقدت العزم على القيام بعملي لتحدي هذه الآراء ” .

واستطردت ” ماريا ” : ” من النادر جدًا أن تكون المرأة المسلمة في مسابقة ملكة جمال ، لكن لا يوجد ما يمنعنا من الدخول ” ، مشيرة إلى أن هدفها هو تمكين النساء المسلمات.

يشار إلى أن ” ماريا محمود ” ، وهي طالبة علم النفس، كانت قد حصلت على مكان في التصفيات النصف النهائية، وذلك بعد حصولها على المركز الثاني في مسابقة ملكة جمال ” برمنجهام ” الأسبوع الماضي، والتي تعد أول مسابقة تلتحق بها.