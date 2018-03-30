قبل انتقاله لدوري المحترفين.. عبد الله السعيد يفكر في عرض أوروبي

ماجد محمد(صدى):

على الرغم من الوصول إلى اتفاق شبه نهائي على انتقال نجم الأهلي المصري عبد الله السعيد إلى دوري المحترفين عبر بوابة أهلي جدة؛ إلا أن السعيد يبدو أن له مخططات أخرى.

وكشفت مصادر عن تلقي السعيد عرضاً عن طريق أحد نجوم منتخب الفراعنة، المحترفين بأوروبا من إحدى الدوريات الكبرى وبمقابل مالي كبير.

وقالت المصادر إن السعيد على الرغم من ترحيبه بالانتقال لدوري المحترفين، إلا أنه ينتظر خلال الأسابيع القليلة المقبلة حسم العرض الأوروبي.

وأوضحت أنه في حالة فشل محاولاته للانتقال له سيرحل لدوري المحترفين، بينما إذا سارت الأمور على ما يرام بخصوص العرض الأوروبي سينتقل له.