” فلكية جدة ” تعلن عن موعد ظهور القمر الأزرق بسماء المملكة

نايف السالم(صدى):

أوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد ابو زاهرة، أن القمر يصل مرحلة البدر المكتمل، لشهر رجب 1439 يوم السبت 31 مارس 2018، عند الساعة 3:36 عصراً بتوقيت المملكة، وهو أول قمر بدر في فصل الربيع ،وثاني قمر بدر، يحدث في شهر شمسي واحد؛ لذلك يلقب بـ ” القمر الأزرق ” .

و القمر الأزرق ، هي مجرد تسمية، فالقمر لن يتحول إلى اللون الأزرق، بل سيبقى لونه الرمادي المعتاد، الذي يشاهد في كل شهر، حيث يعتبر العام 2018 استثنائي، حيث أن شهري يناير و مارس، يضمان قمرين بدر، في حين ان شهر فبراير، لم يحدث فيه أي قمر بدر .

يجدر الإشارة إلى أن القمر الأزرق، يحدث في المتوسط مرة واحدة كل سنتين ونصف، وذلك عندما يقع القمر في مرحلة البدر، في غضون الساعات الأولى من الشهر.

يُذكر أن استخدام مصطلح ” القمر الأزرق ” ، تم ابتكاره في القرن العشرين، حيث نشأ في الأصل عن خطأ مطبعي، بمجلة ” سكاي أند تلسكوب ” ، التي ظهرت في مارس 1946 م.