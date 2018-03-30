بالصور.. لحظة اقتحام ” نمر ” لرجل يتجول بسيارته وسط الحيوانات

دودوما(صدى):

رصدت مقاطع فيديو، لحظات صادمة لاقتحام نمر، عربة رجل أمريكي يُدعى ” بريتون هايز ” ؛ وذلك عندما كان يتجول بسيارته، وسط الحيوانات بمحمية ” سيربجتي ” في تنزانيا.

ووفقًا للتفاصيل، فإن ” هايز ” كان قد قرر أن يقضي عطلة الربيع بالمحمية، وأثناء تجوله بالسيارات وسط الحيوانات، توقف ليرى ليرى مجموعة من النمور، تأكل غزالًا، وأثناء ذلك قفز أحد النمور، في المقعد الخلفي من السيارة.

وفي هذا السياق، قال ” هايز ” : ” لقد كان هذا الموقف، من أكثر اللحظات رعبا في حياتي، حيث تجمدت في مكاني، وأخذ النمر يشمني وكل ما كان علي فعله، هو الثبات في مكاني، والتفكير في أمر آخر ” .

متابعًا حديثه: ” ظللت على حالتي، أفكر حتى قرر النمر، أن يترك سيارتي ويذهب؛ ليشارك إخوته في وجبهتم ” .