دراسة: صوت الرجل أمام زوجته يفضح خيانته

متابعات(صدى):

كانت قد برهت دراسات سابقة أن الرجال العاملين في بعض المجالات هم الأكثر خيانة لزوجاتهم، لكن هذا لا يعني أن غيرهم من الرجال لا يخونون زوجاتهم لسبب أو لآخر. وبعد أن كنا قد استعرضنا لك سابقاً أكبر وأوضح علامة على خيانة زوجك لك، ها هي دراسة جديدة تثبت أن صوت الرجل يفضح مدى إخلاصه لك.

وخلصت الدراسة التي أجراها أطباء في علم النفس، إلى أنّه ” يكفي على المرأة التركيز على صوت زوجها لتتمكن من كشف خيانته أو عدمها ” ، مؤكدين أن ” الرجل الخائن غالباً ما يتكلم بصوت مرتفع وواضح وكأنه يحاول إثبات مصداقيته، إلا أنه يعاني من صعوبة في لفظ الكلمات بطريقة صحيحة وذلك بسبب التوتر الذي يشعر به سراً ” .

وللتوصل إلى هذه النتيجة، كان على 250 امرأة الاستماع الى تسجيلات أصوات 10 رجال ينتمون الى الفئة العمرية ذاتها، وكان عليهن من بعدها محاولة اكتشاف من منهم يخون زوجته. وبالفعل، تمكنت النساء المشاركات في الدراسة من تحديد هوية الرجل الخائن وذلك بمجرد الاستماع الى صوته ومن دون رؤيته.